Attacco alla Juventus

Prologo 1 Juventus, 2 Napoli, 3 Milan, 4 Roma, 5 Inter, 6 Lazio, 7 Fiorentina. Ambasciator non porta pena: questa è, secondo uno dei tanti bookmaker su piazza, la pole di partenza del prossimo campionato, e anche un’ipotesi abbastanza credibile su come possa finire. E cioè col settimo scudetto consecutivo della Juventus. Che poi è la cosa più facile e scontata da dire in questi casi.



Ma, sia pure fatto da qualcuno che su queste previsioni vuol far soldi e dunque non contaminato dalla passione tifosa, è pur sempre un pronostico, che sotto la secca graduatoria nasconde mille variabili e un possibile rimescolamento. Come forse mai visto in questi anni. Indicherei, grosso modo, cinque grandi aree che si intersecano e in base agli incroci possono determinare un nuovo clima e nuove stagioni del calcio italiano. La Juve del dopo Cardiff; la Milano cinese all’attacco; la Roma del dopo Totti; il ricco e rimescolante calcio mercato; un Napoli all’antica che a questa giostra invece non crede e quasi non ha fatto calciomercato.



Si parte il 19 agosto, a calciomercato ancora aperto e con la possibilità di cambiare le carte in tavola fino a dopo la seconda giornata, e dunque Roma-Inter compresa. Si chiude il 20 maggio 2018 dopo un Juve-Roma alla penultima e alla vigilia del Mondiale russo che può cambiare parecchie prospettive anche in chiave campionato. Tutto ciò che è detto e scritto da qui in poi, quindi, potrebbe essere pertanto perfettamente inutile. Ma se proprio volete continuare…



La Juve del dopo Cardiff La Juve ha lasciato un pezzo di se stessa nella finale di Champions League persa malamente contro il Real Madrid. Ci ha rimesso un trofeo che insegue assai di più degli scudetti che vince a raffica, ci ha rimesso un paio di uomini fondamentali come Bonucci e Dani Alves ma di cui si è anche in parte liberata avendo perso feeling e fiducia. E ci ha rimesso anche un pezzo della propria autostima.



La Juventus di oggi non è più la stessa di quella di soli quattro mesi, la Supercoppa persa contro la Lazio ce ne ha dato conferma. La Juve italiana che ha sempre avuto nella difesa il proprio pilastro fondatore potrebbe aver intaccato quel pilastro stesso. Per altro ancora sostenuto da Buffon, Barzagli e Chiellini, che però hanno un anno in più. Detto questo pur mantenendo quell'incertezza a centrocampo che le si rimprovera dai tempi della partenza di Pogba (ma se giochi col 4-2-3-1 e vuoi disporre per intero di tutto il tuo potenziale offensivo sarà anche difficile migliorare una qualsiasi coppia, sia Pjanic-Khedira o Marchisio-Matuidi, o avere un centrocampo più incisivo) è una squadra ulteriormente potenziata in attacco dove la scelta e le variabili sono molte. Starà ad Allegri tirar fuori il meglio da Douglas Costa, Dybala, Mandzukic, Bernardeschi e Higuain e soprattutto metterne via qualcuno se non vuole stravolgerne gli equilibri. Il 10 a Dybala è un'investitura precisa che lui per adesso ha ripagato con i due gol della Supercoppa, alla Juve serve forse un giocatore più sfacciato e un po' più liberato da schemi e compiti da soldato semplice.



Massimiliano Allegri Più degli altri anni - dopo Cardiff , l'addio di Bonucci, e l'ambizione sempre maggiore di sfondare in Europa – Allegri, fresco di rinnovo contrattuale da top trainer (7 milioni…), avrà pressioni e difficoltà di gestione, non sarà affatto facile per lui continuare a smontare e ricostruire continuamente la squadra. Si prevede dunque un bel surplus di stress.



È evidente nella Juve l'intenzione o il tentativo, in questi ultimi due anni, di passare sempre di più da una squadra dall'imprinting difensivo e italianista a un'altra dall'imprinting europeo, e dunque offensivista e spettacolare, ricca di talento e di uomini gol.



Si può condividere o meno ma è comunque una Juve che cambia pelle tutti gli anni, che si rinnova continuamente per rimanere sempre attaccata al suo tempo e adeguata all'ambizione dei suoi obbiettivi. Era ed è molto difficile migliorare una squadra che ha vinto il 6° scudetto consecutivo, una Coppa Italia ed è arrivata in finale di Champions League. Poi è ovvio che ci sia un popolo di gufi non juventini, se non addirittura "anti", che non aspetta altro che l'errore di programmazione, il capitombolo, l'involuzione della squadra. Siamo fatti così.





La Juventus La formazione tipo I possibili cambi Buffon A.Sandro Chiellini Benatia Barzagli Khedira Pjanic D.Costa Dybala Cuadrado Higuain De Sciglio Matuidi Marchisio Bernardeschi Nuovo giocatore Allenatore Massimiliano Allegri

La Milano cinese all’attacco Piaccia o meno, i soldi dei cinesi hanno riportato Milano nel cuore del calcio italiano. Prima che la Juventus infilasse il ciclo italiano più trionfale della sua storia, Inter e Milan vincevano e comandavano, per poi eclissarsi, spegnersi, entrare in crisi e passare addirittura di mano con l’uscita, in tempi diversi, di Moratti e Berlusconi. Suning e Yonghong Li hanno fatto quanto meno riaccendere i riflettori. Da un’iniziale diffidenza si è passati addirittura a un certo entusiasmo. I cinesi hanno soldi da spendere, viva i cinesi.



Yonghong Li e Zhang Jindong

Il Milan e lo scudetto del calciomercato Il Milan di Yonghong Li e Fassone è la variabile impazzita che ha maggiormente scosso le classifiche tradizionali e consolidate. Invece di muoversi prudentemente la nuova proprietà sceglie l’aggressività, ottiene un po’ di elasticità sul Financial Fair Play (cosa che ad esempio non ha convinto il presidente della Roma Pallotta), investe tutto e subito invece che nel tempo. E spende tanto, tantissimo sul mercato per rifondare letteralmente la squadra.



Dopo aver rischiato di perdere il 18enne Donnarumma, e avergli pagato, per tenerlo, anche uno stipendio da 6 milioni a stagione come una superstar, ecco otto, dieci giocatori nuovi, con Bonucci leader e soprattutto capitano. Il che vale quasi a dire – sia pure in maniera non troppo esplicita – giochiamo per lo scudetto. Il pubblico all’improvviso si riappropria di San Siro che torna a essere la Scala del calcio italiano. Vincenzo Montella che adesso dovrà dimostrarsi all’altezza di tanta abbondanza, si ritrova per la prima volta nella sua giovane carriera di allenatore una squadra totalmente nuova, ricca, ambiziosa. Con molti rischi ovviamente. Il cocktail è assai alcolico e forte, il gioco è una scommessa, ognuno ha una storia diversa, fare gruppo sarà un miracolo. La qualificazione alla Champions League è il minimo ma è chiaro che dalla Cina chiedono subito anche di più.

Il Milan La formazione tipo I possibili cambi G.Donnarumma Romagnoli Bonucci Musacchio R.Rodriguez Calhanoglu Biglia Kessie Conti Suso Andrè Silva Borini Niang Nuovo giocatore Allenatore Vincenzo Montella

L’Inter e il fattore Spalletti L’Inter, che già doveva recuperare parecchio terreno dopo la stagione folle dello scorso anno, è stata spiazzata da tanto spettacolare movimentismo del Milan sul mercato, si è vista rubare la scena. Ha cercato a lungo Antonio Conte, facendosi anche un po’ prendere in giro (era evidente che almeno quest’anno sarebbe rimasto al Chelsea…), alla fine ha puntato su Luciano Spalletti, che resta comunque la scelta migliore che potesse fare. L’allenatore ha un caratteraccio, ha problemi con la gestione delle star, ma è indubbiamente un ottimo tecnico. L’Inter ha fatto un mercato più lungo e ragionato, meno impulsivo, non ha scelto subito grandissimi calciatori ma giocatori medio-alti o promettenti (Borja Valero, Vecino…), puntando prima di tutto sulla personalità dell’allenatore. Che forse è rimasto inizialmente un po’ spiazzato e ha visto ricrearsi in parte la situazione della Roma - mettiamoci pure il caso Kondogbia - dove faceva una gran fatica ad avere i giocatori che chiedeva. Ma alla fine comunque ha ottenuto pure lui.



Anche per l’Inter la ricostruzione è stata abbastanza incisiva, ma Spalletti ha subito puntato su carattere, disciplina, dedizione alla causa e gioco. Non è affatto escluso che questa filosofia un po’ “ridotta” rispetto all’esagerazione milanista non ottenga alla fine anche risultati migliori. Vada come vada l’ego smisurato di Spalletti avrà di che nutrirsi.

L'Inter La formazione tipo I possibili cambi Handanovic Dalbert Miranda Skriniar D'Ambrosio Kondogbia Gagliardini Perisic Valero Candreva Icardi Vecino Jovetic Nuovo giocatore Allenatore Luciano Spalletti

Il rimpasto della Roma È la prima Roma del dopo Totti. Seppure non giocasse quasi mai nell’ultima stagione, la Roma ne ha goduto e subìto molto il prestigio, la presenza e l’influsso. Adesso si cambia storia. Di Francesco lo avrà invece come punto di riferimento fuori dal campo, e magari Totti potrebbe essere importante pure in quel ruolo.



Eusebio Di Francesco Quello della Roma è un caso classico, direi quasi di scuola, sulla realtà del calcio di oggi. Il mercato signore e padrone che diventa ragione e scopo d’esistenza, ancor più dell’obbiettivo sportivo e dei trofei da conquistare che pure languono ormai da parecchio. Zero in particolare con la gestione americana. Questo mercato compulsivo, governato dalla plusvalenza, è cambiato poco passando da Sabatini a Monchi, la filosofia e l’ordine di scuderia della società americana, sono sempre quelli. E le amichevoli hanno confermato assolutamente il problema di questa instabilità tecnica. Insomma il cartello “lavori in corso” eternamente esposto.



Non si sfugge. Una squadra che ha fatto il record di punti della sua storia (87), che è arrivata ad appena 4 punti dalla Juve, non sceglie di rimanere così com’è e cercare anche solo un paio di grandi giocatori che possano far fare l’ultimo grande e decisivo salto in alto. Al contrario anche quest’anno si smonta e si rimonta, perché lo chiede il bilancio, alleggerito però nella maniera più facile e scontata e cioè vendendo o perdendo titolari fondamentali (Salah, Rudiger), senza contare che la Juve ha subito approfittato di Szczesny, uno dei migliori dell’ultimo campionato. Difficile rimpiazzare tutti mantenendo il livello. Tra le ragioni dell’addio di Spalletti c’è un po’ anche questo.



Di Francesco è stato un’ottima scelta per fare una squadra che cerca di lanciare giocatori, possibilmente giovani, ma ad alto livello è a sua volta una scommessa. La Roma cerca lo scudetto ma forse rischia addirittura di aver fatto un passo indietro nella pole position.

La Roma La formazione tipo I possibili cambi Alisson Kolarov Moreno Manolas Bruno Peres Strootman De Rossi Nainggolan Perotti Dzeko Defrel Karsdorp Gonalons Pellegrini Nuovo giocatore Allenatore Eusebio Di Francesco

Il Napoli nuovo (e antico) Sorprende dunque il Napoli per il suo modus operandi completamente opposto. Stavolta non c’è più una clausola Higuain cui doversi adattare per forza, per cui il Napoli è rimasto identico a se stesso, si punta ancora sui tre tenori (Insigne, Mertens, Callejon) e anzi ha recuperato completamente Milik che pure doveva essere il successore di Higuain già un anno fa. Gli è bastato rimanere fermo per guadagnare un forte consenso, una fiducia attribuitagli da tifosi e uomini di calcio in genere. Martens intanto si è confermato uomo-gol decisivo e importante quanto Higuain, Insigne si avvia a diventare uno dei migliori tre giocatori italiani.



A maggio il Napoli è arrivato appena un punto sotto la Roma, Sarri ha chiuso il campionato col biglietto per il play off Champions League e il traguardo virtuale del miglior gioco in Italia. Il Sarrismo, un misto di calcio nuovo e lingua antica, una via di mezzo tra Sacchismo, Zemanesimo e Trapattonismo, è ormai una tendenza precisa, forte. Adesso però serve che sia anche vincente. Forse, come nel caso della Roma, sarebbe servito uno sforzo da fare proprio ora, cercarsi un nuovo portiere ad esempio. Ma Sarri e De Laurentiis pur mal sopportandosi reciprocamente hanno molti punti in contatto e sono assai poco convenzionali. Convinti che la vera forza sia non cambiare nulla. In ogni caso un bel po’ di scintille aspettiamocele.

Il Napoli La formazione tipo I possibili cambi Reina Ghoulam Koulibaly Albiol Hysaj Hamsik Jorginho Allan Insigne Mertens Callejon Mario Rui Milik Ounas Nuovo giocatore Allenatore Maurizio Sarri

Nota: in sintesi “scudetto per quanti?” Dei fattori che giocano a favore della Juve sappiamo: se una squadra ha vinto sei scudetti è chiaro che sia favorita anche per il settimo. Dato però che la Juve non sempre può essere perfetta, che Allegri non sempre può azzeccare tutto, che comunque lo zoccolo duro bianconero (Buffon & C) si è ormai assottigliato, che almeno due o tre scudetti la Juve li darebbe volentieri per una Champions League, e dato soprattutto che un numero non esce mai troppe volte consecutive sulla stessa ruota, prima o poi la Juve uno scudetto lo perderà. E dunque Napoli, Inter, Milan, e Roma – in questo personalissimo ordine – possono, anzi devono, provarci.





Mercato verso un miliardo Non si vedeva da anni un mercato così ricco (a fine agosto si può arrivare quasi a un miliardo di movimenti), divertente, pieno di colpi. Con Juve, Milan e Inter al centro. Il mercato può aver portato davvero a un ribaltamento dei valori: anche se non necessariamente chi ha speso di più debba essere sicuramente più forte. Il pugno di Milan e Juve è stato deciso, ma anche molto condizionante, non è detto che tutto funzioni perfettamente. Anche perché l’ “amalgama”, come chiedeva il mitico presidente Massimino, non lo compri da nessuna parte. Facendo del Psg di Neymar un caso a parte, nella classifica della spesa generale subito dopo la Premier League c’è la Serie A. Dunque ci sentiamo poveri ma in realtà siamo ricchi. O forse viceversa.

Le curiosità Gli allenatori, i bomber e i giovani promettenti

La palude sotto le big, le outsiders e il fattore Lazio È chiaro che fatto solo l’elenco delle big in corsa per scudetto e Champions League e dati i quattro posti a disposizione - e anzi ne abbiamo guadagnato uno… - già sappiamo che a maggio dovremo fare il processo a una delle cinque big: Juventus, Napoli, Roma, Milan, Inter. Una (o anche più d’una perché no) sarà riassorbita nella palude sottostante, a favore di Atalanta, Lazio, Fiorentina, Torino, Samp (citate nell’ordine dell’ultima classifica). Se solo l’Atalanta di Gasperini ripetesse il campionato dello scorso anno sarebbero dolori per una delle suddette.



Un fattore che accomuna quasi tutte queste squadre è l’essere considerate e trattate, qualche volta anche loro malgrado e soprattutto con gran dispetto dei loro tifosi, fornitrici di giocatori alle squadre più importanti. Da Kessie a Biglia, da Borja Valero a Muriel i grandi club pescano facilmente giocatori intrufolandosi talvolta nelle situazioni più delicate, e loro devono quasi sempre ricominciare da capo. In un’immane fatica di Sisifo. Esemplare i casi di Fiorentina e soprattutto Lazio. La squadra di Lotito e Simone Inzaghi ha però nel gioco, la determinazione, e i gol di Immobile le carte per portare sconquasso dei club assai più ricchi: la Juve se ne è resa amaramente conto.



E comunque il miglior attaccante italiano – il gallo Belotti – continua a goderselo il Torino: è anche questa una forma di resistenza, fino a oggi, alla legge delle superbig. E almeno fino a quando il giusto prezzo non vi separi…









Oltre lo scudetto: le altre formazioni protagoniste della stagione 2017-2018 Atalanta Allenatore GIAN PIERO GASPERINI Benevento Allenatore MARCO BARONI Bologna Allenatore ROBERTO DONADONI Cagliari Allenatore MASSIMO RASTELLI ChievoVerona Allenatore ROLANDO MARAN Crotone Allenatore DAVIDE NICOLA Fiorentina Allenatore STEFANO PIOLI Genoa Allenatore IVAN JURIC Hellas Verona Allenatore FABIO PECCHIA Lazio Allenatore SIMONE INZAGHI Sampdoria Allenatore MARCO GIAMPAOLO Sassuolo Allenatore CRISTIAN BUCCHI Spal Allenatore LEONARDO SEMPLICI Torino Allenatore SINISA MIHAJLOVIC Udinese Allenatore LUIGI DELNERI